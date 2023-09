Kylie may pasabog, magsasalita na tungkol sa love at sex

Ang dami na agad nag-aabang sa ‘A Conversation with Kylie Padilla’ sa kanyang YouTube channel.

Kasi nga, bongga ang mga topic na tatalakayin niya, o pakakawalan, na ngayon lang daw niya gagawin.

Imagine ang mga paksang pag-uusapan sa channel niya ay tungkol sa failure, mental health, self love, parenting, at ang love and sex.

Pero siyempre, nandiyan din ang craft, showbiz siyempre, forgiveness, spirituality, at love with fans.

Sure ako, marami ang magtatanong tungkol pa rin kina Aljur Abrenica, AJ Raval, at sa sabi-sabing bagong dyowa ni Kylie, ha!

At for sure, marami ang interesadong makinig kay Kylie lalo na kapag tungkol sa love and sex, ha!

Abangan! (Dondon Sermino)