Karera Tips Ni JP Gonzales

Setyembre 8, 2023 – Biyernes Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 3 Magandang Dilag, 5 DreamsOfTheWorld, 4 Come Back Stronger

R02 – 8 Solution, 5 Classic Gee, 7 Little Ms Saturday, 2 LaGuardia

R03 – 11 Silver Glow, 9 Sun Moon Lake, 8 Che Che, 5 You Never Know

R04 – 2 Blind Item, 8 Empire Ruler, 1 Daginding, 4 A Song For Gee

R05 – 9 Noh Sen Young Yana, 10 El Mundo, 5 Rain Rain Go Away, 3 Galloping Ghost

R06 – 8 Barrio San Roque, 5 Malibu Bell, 1 Douglas Fir, 6 National Treasure

R07 – 10 Open Billing, 2 Arrogante, 5 Atomic Bomb, 8 Badboy MJ

R08 – 11 Kaboom, 5 Stipe’s Of Pink, 14 Lucky Noh Noh, 12 Club Kensai

Solo Pick: Maganda Dilag, Open Billing

Longshot: Solution, Noh Sen Young Yana, Barrio San Roque