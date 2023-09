Jonas Sultan ginulpi pambato ng Amerika

HINDI nakitaan ng kalawang sa pakikipagbanatan si dating Filipino two-time world challenger Jonas “One Punch Zorro” Sultan nang kanyang dominahin sa gulpihan ang Amerikanong si Frank Gonzalez upang makuha ang eight-round unanimous decision sa super bantamweight battle kahapon ng umaga (oras sa Pilipinas) sa Whitesands Events Center sa Plant City sa Florida sa Amerika.

Walang patumpik-tumpik na binanatan ni Sultan ang mas batang Cuban-Peruvian-American nang maging agresibo ito sa pagbitaw ng mga suntok hanggang sa matiyempuhan nito ng kaliwang hook na sinundan ng kanang uppercut at magkakasunod na upak upang mapatumba sa 2:30 ng second round, subalit mabilis na nakatakas sa bilang ni referee Christopher Young upang malampasan ang naturang round.

Nagpatuloy sa magandang pagbitaw ng kanyang jabs at pinagsamang straight, hook at uppercut ang 32-anyos mula Tampilisan, Zamboanga City upang mas pahirapan si Gonzalez na sinasabayan rin ng mga patama sa bodega at iba’t ibang anggulo ng atake para lalong ipalasap ang agresibong pagsugod ni Sultan.

Muling pinaluhod ni Sultan ang Amerikanong boksingero sa round 5 nang magpakawala ito ng kaliwang hook at uppercut na sinundan ng kanang uppercut upang makamit ang ikalawang knockdown sa isang minuto.

Binawasan ng dalawang puntos si Sultan sa utos ng referee dahil sa dalawang suntok pa nitong binatawan habang nakaluhod si Gonzalez.

Nagtapos ang laban na ibinigay ng mga huradong sina Michael Ross, Dennis Debon at Shami Shipman ang panalo kay Sultan para umangat sa 19 panalo at anim na talo kasama ang 11 knockouts upang tapusin ang 16-month na pamamahinga sa bakbakan matapos ang pagkabigo kontra kay dating World Boxing Organization (WBO) bantamweight titlist at English boxer Paul “Baby-Faced Assassin” Butler noong Abril 22, 2022 na nagresulta sa 12-round unanimous decision sa Echo Arena.

Ito ang unang beses na sumabak sa 126 pounds si Sultan na kasalukuyang nakabase sa Las Vegas, Nevada para magsanay sa Knucklehead Boxing Gymnasium.

Patuloy itong naghahabol sa world rankings sa masikip na bantamweight class na pinamumugaran ng mga Filipino boxers na sina Reymart Gaballo, Jerwin “Pretty Boy” Ancajas, na naghahanda kontra WBA champ Takuma Inoue, gayundin si Vincent “Asero” Astrolabio na kapapanalo lang ng title eliminator kontra Nawaphon Kaikanha ng Thailan para labanan si Alejandro “Peque” Santiago.

Nagtapos naman ang three-fight winning streak ng 26-anyos na hometown bet na si Gonzalez (12-4, 6KOs). (Gerard Arce)