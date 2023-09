Jay R malaking achievement collab kay Regine

Masaya ang R&B singer na si Jay R dahil nag-join forces sila ni Asia’s Songbird Regine Velasquez-Alcasid for a new song.

Ang pakikipag-collab kay Regine ay isang malaking achievement para kay Jay R simula pa noong nagkatrabaho sila sa dating musical-variety show ng GMA-7 na ‘S.O.P.’.

On Instagram, pinost ni Jay R ang isang video clip ng recording session nila ni Regine sa isang studio. Wala namang nabanggit pa si Jay R kung ano ang title ng song collab nila ng misis ni Ogie Alcasid.

“I’m blessed with this brand new collab we’re working on. Thank you @reginevalcasid,” caption pa niya.

Sa November naman ay tuloy na ang US tour ni Jay R para sa kanyang 20th anniversary na may titulong ’20 Up Tour’ na magki-kick off sa Orange County sa California.

Post niya sa IG, “Join me on November 18, 2023, at the Garden Grove Amphitheater in Orange County as we kick off my ‘20 Up Tour’! I’m ecstatic to celebrate two decades in the entertainment world, proudly wearing my crown as the King of R&B. Don’t let this historic event slip away – grab your tickets ASAP and let’s make unforgettable memories together! Link for tickets in my bio. #20UpTour #KingOfRnB #OrangeCountyCelebration.”

Si Regine naman ay may upcoming concert din on November 25 titled ‘Regine Rocks’ sa SM Mall Of Asia Arena.