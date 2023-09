James Harden nagmamaktol dahil inisnab sa All-Star Game

HINDI pa daw nakaka-move on si 2018 NBA Most Valuable Pkayer (MVP) James Harden sa hindi pahkakasama nito sa All-Star nakaraang season.

May average na 21.4 points, 11 rebounds at 6.4 assists per game ang pambato ng Philadelphia 76ers na si Harden pero hindi pa rin ito nasama sa All-Star selection.

Wala man lang kumuha sa 6-foot-5 point guard na si Harden kaya nagsalita ito sa social media nang hindi maganda.

Maugong ngayon sa social media ang pagnanais ni Harden na ma-trade bago magsimula ang 2023-2024 NBA season.

Hindi na rin maganda ang samahan sa pagitan ni Harden at ng pamunuan ng Philadelphia team.

Napabalitang tinawag pa ni Harden ang presidente ng Philadelphia na si Daryl Morey na sinungaling sa August trip nila papuntang China.

Kaya naman nagdesisyon na ang Philadelphia na i-trade si Harden.

“(After the China outburst), Morey left Harden alone,” report ni Ramona Shelburne ng ESPN “He said he would make a good faith effort to trade Harden and had initial conversations, league sources said, with Harden’s preferred team, the Clippers, as well as the New York Knicks.” (Elech Dawa)