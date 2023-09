Iba’t ibang amoy ng vagina: Saan ito nakukuha?

Alam n’yo bang mayroon palang samu’t saring amoy ang ating pinakatatagong pag-aari o kaselanan at may kahulugan rin pala ito?

Base sa pag-aaral, OK lang daw na magkaroon ng amoy ang V (vagina) o ari ng babae dahil na rin sa ating pagpapawis, sa mga klase ng nakakain at sa buwanang dalaw o menstrual cycle kaya huwag mabahala.

Pero kailangan ding malaman kung anong uri ng amoy meron ka na posibleng nakasasama naman sa iyong kalusugan at sa matres ng kababaihan.

Narito ang mga klase ng vaginal odors at kahulugan na dapat malaman at mahugasan agad.

`Fishy’ o amoy malansang isda na ayon sa isang espesyalista ay isang sign ng `bacterial vaginosis’ (BV) kung saan mababa ang level ng lactobacilli sa katawan kaya nasa unhealthy level at ang posibleng dahilan pa nito ay ang sexually transmitted infection o trichomoniasis na sanhi ng pagkakaroon ng makati at malansang amoy at masakit sa pag-ihi. Maaari itong magamot ng antibiotics.

`Garbage’ o parang amoy bulok na posibleng dahilan ng napabayaang tampon na naiwan sa loob ng kepyas. Huwag hayaang mabulok ang tampoon sa loob dahil magiging simula ito ng tumor at magsisimula ang sakit sa mataas na lagnat, pagsusuka, pagtatae, pananakit ng ulo at kasu-kasuan.

`Amoy suka o bawang’ na pepe na posibleng sanhi ng pH imbalance dahil sa bacteria. At kung mahilig ka sa suka o bawang ay tiyak na amoy nyan ang V mo.

Parang amoy `ammonia’ o ihi. Ito ay posibleng sanhi ng hindi maayos na paghuhugas. Maaaring dehydrated ka, kaya amoy ammonia na maaaring makapagdulot ng urinary tract infection (UTI).

`Amoy corn chips’ o yeast na dahilan ng yeast infection. Ito ay ang makakapal at makating white discharge na hindi naaalis sa hindi maayos na paghuhugas.

Kung mahilig ka naman sa kape, aba’y amoy kape na rin si Kipay. Ito ay dahil sa pagiging acidic ng umiinom ng kape kaya naman nagiging acidic na rin ang pag-aari.

Pero hindi naman ito lubhang nakakabalaha dahil ayon sa mga expert, “This coffee scent means your lactobacilli are doing their job and keeping you healthy.”

(Vick Aquino)