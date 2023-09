Halikan, yakapan ‘di kinahiya nina Kylie, Timothée

Naging official na ang relasyon nina Kylie Jenner at Timothée Chalamet nang sabay silang dumating para manood ng ‘Renaissance’ concert ni Beyoncé sa SoFi stadium in Los Angeles, California.

Nag-viral sa social media ang first public outing ng dalawa at hindi sila nahiyang ipakita na nagyayakapan at naghahalikan sila sa harap ng maraming tao sa VIP section.

Saksi sa PDA (Public Display of Affection) ng dalawa ang mga kapatid ni Kylie na sina Kim Kardashian at Kendall Jenner, at ang iba pang celebrities sa VIP section na sina Adele, Zendaya, Lori Harvey at ang mag-asawang Justin and Hailey Bieber.

Ayon sa report ng TMZ, noong April pa nagsimula ang rumour na laging nakikita ang sasakyan ni Kylie na Range Rover sa bahay ni Timothée sa Beverly Hills.

Nakita ring magkasama ang 26-year old reality star at 27-year old Oscar nominee na kumakain sa Tito’s Tacos.

May dalawang anak si Kylie sa dating partner na si Travis Scott, sina Stormi (5-year old), and Aire (1-year old).

Si Timothée naman ay huling naka-date ang daughter ni Johnny Depp na si Lily-Rose Depp.

