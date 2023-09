Grandmaster Bong Villamayor kampeon sa Seniors Open Chess

HUMARABAS ang dating pambato ng Philippine Chess Team na si GM Buenaventura “Bong” Villamayor matapos magkampeon sa 12th Dato’ Tan Chin Nam International Seniors Open Chess Championship 2023 na nagtapos na kamakalawa ng kagabi sa Cititel Midvalley, Midvalley Megamall sa Kuala Lumpur, Malaysia.

Tumulak si 56-year-old Villamayor ng isang panalo at isang draw sa last two rounds upang ilista ang 7.5 points sapat para masolo ang liderato at magkampeon sa event na ipinatupad ang nine rounds Swiss System na may 90 minutes plus 30 seceonds increment standard time format.

Dala ang bandila ng Singapore, kinaldag ni Villamayor si Pinoy woodpusher Edmundo Gatus sa round 8, saka nakipaghatian ng puntos kay GM Alexander Fominyh sa ninth at final round.

Tulad ni Grandmaster Wesley So, lumipat din ng federation si Villamayor, pinili ang Singapore noong 2017.

Si So ay noong 2014 naman tumawid sa bakuran ng USA para dalhin ang bandera ng Amerika.

(Elech Dawa)