Garcia babasagin pananahimik sa scandal

Nagtakda ng isang press conference si Cebu Governor Gwendolyn Garcia upang sagutin ang mga isyung ibinabato sa kanya nitong mga nagdaaang araw.

Ayon sa abiso ng kanyang kampo, haharap si Garcia sa press conference ngayong Biyernes upang sagutin ang mga kontrobersyal na tanong sa mga mamahayag.

Ang presscon ay gaganapin sa Café Laguna sa SM Seaside Brach ngayong tanghali pagkatapos nitong dumalo sa Sugbo Negosyo Expo.

Nabatid na matapos ang press conference ay lilipad palabas ng bansa si Garcia.

Nitong nagdaang araw, inakusahan ng isang Rowena Burden si Garcia na kumuha umano ng sexual service ng isang laos na hunk actor.

Inakusahan din nito si Garcia na nanakit umano sa may-ari ng sound system sa nakaraang festival sa Carcar City. Binanggit ni Burden sa Facebook post na pinagalitan umano ni Garcia ang may-ari ng sound system matapos ang aberya habang isinasagawa ang Pasigarbo sa Sugbo 2023.

“You went inside the sound booth with your bodyguards and physically assaulted Isidro Alberca in front of his son who is a minor???” ayon sa pinost ni Burden.

“This fall under VAWC ‘Violence Against Women and Children’, Manang. You, as a longtime government executive, should have known this!” diin pa ni Burden.

Ayon sa mga lumabas na artikulo, dumalo umano sa event sina Vice President Sara Duterte, First Lady Liza Araneta Marcos at iba pang senador.