Francine ayaw pang dyowain si Seth

Patuloy pa rin daw kinikilala ng FranSeth love team na sina Francine Diaz at Seth Fedelin ang isa’t isa.

Ayon kay Francine, ayaw niya munang magkaroon ng boyfriend at gusto muna niyang mag-focus sa kanyang career lalo pa’t sunod-sunod ang mga proyektong ibinibigay sa kanila.

“I mean, siyempre, in some point, naisipan ko na rin po ‘yan, na magkaroon ng boyfriend, but iniisip ko parati na it’s really… it’s better talaga to focus on my career and on myself,” sey ni Francine.

Pagkatapos nga nilang gawin ang ‘Dirty Linen’ ay binigyan agad sila ng bonggang project, ang iWantTFC original series na ‘Fractured’.

Pagkatapos ng ‘Fractured’ ay may gagawin daw silang panibagong project.

Very boyfriend material daw si Seth ayon kay Francine at ang binata raw ang kanyang happiness.

Para naman kay Seth, pinapasaya rin siya ni Francine at hindi lang daw girlfriend material dahil wife material din daw ito, ha!

Paglilinaw ni Seth, hindi pa rin niya nililigawan si Francine at kung saka-sakaling mag-decide na siyang manligaw, ang ina raw ng young actress ang una niyang liligawan.

Dagdag pa ni Seth, ang gusto raw niya kay Francine ay hindi siya nito hinuhusgahan bagkus ay pinapakinggan siya ng dalaga.

“Cheezy,” naman ang naging reply ni Francine.

Anyway, bida nga sila sa ‘Fractured’ na isang mystery-thriller series kung saan tampok din sina Kaori Oinuma, Jeremiah Lisbo, Daniela Stranner, Raven Rigor, at Sean Tristan at mapapanood na ito nang libre simula Setyembre 15 (Biyernes) sa iWantTFC app at sa YouTube channel ng iWantTFC. May bagong episode na ipapalabas kada Biyernes ng 8:00pm.

Bonggels!

(Byx Almacen)