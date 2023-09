DOF usec yari sa bigas price cap

Nagbitiw sa puwesto ang isang Undersecretary ng Department of Finance (DOF) dahil sa hindi nito pagsang-ayon sa ipinatupad sa price ceiling sa bigas.

Kinumpirma ni Undersecretary Cielo Magno na magiging epekibo ang kanyang pagbibitiw sa September 16.

Tinutulan ni Magno ang price cap sa bigas kung saan nag-post din ito sa Facebook ng isang graph para sa paliwanag nito sa law of supply and demand.

Ayon sa source ng Bilyonaryo.com, pinuwersa ni Finance Secretary Benjamin Diokno si Magno na mag-resign sa puwesto.

Nakadagdag sa intriga na si Magno ay patuloy raw na sumusuporta kay dating Vice President Leni Robredo, ang tinalo ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa 2022 presidential elections.

Bago naupo sa DOF, si Magno ay associate professor sa University of the Philippines School of Economics.

Mahalaga rin ang naging papel niya bilang focal point person sa Philippine Extractive Industries Transparency Initiative (PH-EITI), isang inisyatiba na tinigil sa panahon ni dating Finance Secretary Carlos Dominguez III pero binuhay sa pag-upo ni Diokno.

Si Magno ang nangangasiwa sa fiscal policy at monitoring group ng DOF at nakatoka sa pagbalangkas ng mga panukalang reporma sa pagbubuwis at iba pang may kinalaman sa pa­nanalapi.

(Aileen Taliping)