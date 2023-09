Boses ngongo raw: Darren in-impersonate si Erik

Biglang nagisa si Erik Santos sa ginawang panggagaya sa kanya ni Darren Espanto.

Ito nga ang dahilan para mapuno ng hagalpakan ang eksenang ‘yon mula sa mga kapwa mainstays ng ‘ASAP Natin ‘To’ na sina Kim Chiu, Belle Mariano, Regine Velasquez-Alcasid, at pati na rin mismong si Erik.

Nagpa-sampol si Darren ng panggaya sa timbre ng boses ni Erik habang naghihintay ang mga ito ng kanilang boarding sa eroplano patungong Milan, Italy para sa ‘ASAP Natin ‘To in Milan’.

Ibinahagi sa tweet ni @KapamilyaTFC ang video kung saan makikita sa loob ng lounge ang mga nabanggit na stars.

In-introduce ni Kim sa video ang pasampol ni Darren.

“Hello everybody we’re giving you a great treat ngayong madaling araw ng alas singko. Bagsakan mo naman ng isang kantang Erik Santos diyan.”

Tugon naman ni Darren na nakatayo, “Papa-sample tayo ng isang Erik Santos sa katawan ko.”

Humagalpak na agad ng tawanan ang lahat sa umpisa pa lang ng impersonation. Maging si Darren ay muntik matawa sa ginagawa.

Napatakip ng bibig niya si Erik habang dumadaan sa harap ni Darren.

Matapos ang kanta, lalong naghagalpakan ang lahat sa komento ni Erik na tunog ngongo raw siya kay Darren.

Walang kaduda-dudang maging ang mga nakapanood ng video ay gumugulong sa tawa kaya hirit ng mga netizen ay bigyan ng segment si Darren na ini-impersonate niya ang kanilang idol sa show.

Ang iba naman ay umuungot na mag-impersonate pa ng ibang artists si Darren.

***

Pia ‘kita panty’ OOTD, pinagdebatehan sa socmed

‘Hubaran’ na ngayon ang drama sa paandaran ng mga Pinay stars para lang i-promote ang kabubukas pa lang na retail store ng isang luxury brand.

Kung si Anne Curtis ay naglabas ng kanyang dibdib sa suot nitong string bra, nag-string bikini naman si Pia Wurtzbach sa kanyang pasabog.

Sa kanyang Instagram post, ibinida ni Pia ang ensemble OOTD niya mula sa nasabing brand at makikitang kahit balot ang pang-itaas ng damit niya ay lantad naman ang suot niyang bikini underwear sa transparent below-the-knee skirt.

Halatang nailang din si Pia sa kanyang kasuotan dahil ilan sa mga shot ay makikitang nais niyang takpan ng hawak niyang bag ang kanyang kaseksihan.

Komento ng ibang mga paney sa ‘kita panty’ outfit ni Pia:

@peachygf, “Kahit Gucci pa ‘yan, Bakit kita panty? That’s supposed to be glam?”

@momee_ai, “I was to say that too!!!! Para sa bag at tsinelas kita panty? Hmmm..”

@pnai_113, “Not a fan of this OOTD.”

@seashell0221, “Bad skirt choice.”

@iam_teenacious, “Yung totoo? Pang beach ba ito o pang-banyo?”

Siyempre to the defense ang mga panatiko ni Pia na nagsabing mga international models at stars ang nagsuot na ng ganitong OOTD.