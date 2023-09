Aso pahigop kung tumahol?

IBANG klase talaga ang tapang ng mga alaga nating aso para langprotektahan tayo ‘di ba?

Kaya nga tinagurian silang man’s best friend dahil kahit anongmangyari, hindi ka nila iiwan.

Nariyan ang pang-malakasang tahol na kahit sinong tao ay katatakutan!Pero may isang aso na viral sa TikTok na kakaiba ang tahol.

Imbes kasi na may tunog at nakakatakot ang tahol, tila pahigop itotumahol at walang tunog.

Sa upload na video ni SAIKIEMAC, makikita na sa una ay pinapatahol ng lalaki sa likod ng kamera ang kaniyang aso at ibinida ang pahigop nitong tahol.

Napatunayan ito ng isa nang makita siya ng aso. Confirm ang chika!

Pahigop nga ang tahol ng aso na tila kinakain ang hangin at walang tunog!

Aliw na aliw naman ang mga netizen sa pambihirang eksena ng aso sa video.

“Naka silent mode sir papindot lang po sa gilid,” saad ni Yneen.

“Sya lang nakakarinig ng tahol niya,” aliw naman na komento ni Sevi.

“Naka DND yan boss, “ dagdag pang sabi ni Joaquin.

“Baka naman humuhuli lang ng langaw,” chika naman ni Dave.

Viral ang nasabing video at umabot na nga sa higit dalawang milyong views ang natanggap nito at may mahigit 200K reaction na rin ito.

Nakakita ka na rin ba ng ganitong aso? Comment na!

(MJ Osinsao)