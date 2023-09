1 pamilya sa Poland babasbasan bilang mga santo

Babasbasan bilang mga santo ang isang pamilya mula sa Poland, kabilangang bagong silang na sanggol, na pinatay ng mga Nazi dahil sa pagkupkop sa mga Hudyo o Jew noong World War II.

Sa ulat, ihahayag ang pagiging santo ng mag-asawang Jozef at Wiktoria Ulma at pito nilang anak na may edad na 18 buwan hanggang pito sa Markowa, Polang sa Linggo.

Pinatay ng mga Nazi ang pamilya Ulma noong Marso ng 1944 kung saan isinilang ni Wiktoria ang bunsong anak matapos itong barilin ng mga sundalong Aleman dahil sa pagkupkop sa isang pamilyang Hudyo sa loob ng isang taon at anim na buwan.

Nakaukit ang pangalan ng mag-asawa sa commemorative wall sa Markowa Ulma-Family Museum of Poles Who Saved Jews in World War II bilang pagkilala sa kanilang pagi­ging martir.

Samantala, kinumpirma ng Vatican na hindi makadadalo sa seremonya si Pope Francis.