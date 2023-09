Zion Williamson kayod sa workout

GOOD news, bad news ang tinanggap ng New Orleans Pelicans nitong nagdaang mga araw.

Good, dahil nakakapag-workout na raw si Zion Williamson para paghandaan ang susunod na season.

Bad, dahil inabot naman ng injury si guard Trey Murphy III habang nagpapakondisyon.

Dalawang seasons na halos ‘di napakinabangan si Williamson dahil sa injury, naka-29 games lang. Garahe siya buong 2021-22 dahil sa foot fracture.

Nitong 2022-23, nag-start si Zion sa 29 games ng New Orleans bago inabot ng hamstring injury noong January 2.

“Was told (Zion Williamson) been really focused on making sure his body is prepared for a long season,” ulat ni Will Guillory ng The Athletic.

Hindi pa klaro kung gaano kalala ang left knee injury ni Murphy.

Kung minor lang, pwede raw siyang maglaro sa season opener sa October 25 (26 sa Manila) kontra Grizzlies. K

Kung kailangang operahan, out siya ng ilang buwan.

Nag-average si Murphy ng career-highs 14.5 points, 3.6 rebounds at 1.4 assists nitong nagdaang season.

(Vladi Eduarte)