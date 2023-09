Women’s volley squad kinulang preparasyon

KAKULANGAN sa preparasyon at sapat na suporta ang naging pangunahing problema ng Philippine national women’s volleyball team na pinagbidahan nina Mhicaela “Bella” Belen, Alyssa Solomon at Vange Alinsug kasama ang halos lahat ng manlalaro ng National University (NU) Lady Bulldogs upang magtapos lamang sa 13th place sa 22nd Asian Seniors Women’s Volleyball Championships sa Chartchai Hall of The Mall sa Nakhon Ratchasima sa Thailand kamakailan.

Ipinaliwanag ni assistant coach Clarence Esteban ang naging sanhi ng hindi magandang pwestuhan ng national squad sa torneo upang maulit sa ikatlong pagkakataon ang 13th place finish sa Asian Championship matapos ang magkasunod na pwesto sa 1991 Thailand at 1993 China meet, habang hindi napantayan ang target na 8th place finish noong 2017 sa Binan, Laguna.

Inihayag ni Esteban sa Abante Sports na nahirapan ang national squad na makahiram ng mga kinakailangang manlalaro para sa naturang torneo galing sa iba’t ibang koponan mula collegiate at pro, gayundin ang kakapusan sa panahon para mag-ensayo.

“Hindi naman namin ine-expect na 13th place finish ang team. We are targeting na makapasok kahit sa quarterfinals para maganda din ang ranking namin dito,” wika ni Esteban sa mensahe nito sa Abante Sports kahapon. “Late na din nag-prepare iyung team tapos hindi kami makakuha ng mga quality players na pwedeng gamitin sa ganitong tournament.”

Pumalyang mabitbit ng mga pambato ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) Season 84 champions ang target na Top 8.

Subalit nagawa pa ring tapusin ang torneo sa isang panalo kontra Uzbekistan nitong Martes sa bisa ng 25-20, 25-17, 25-23 straight set win sa pangunguna ng 21-anyos na outside hitter na si Belen na tumapos ng 17 puntos mula sa 14 atake at dalawang blocks at isang ace.

Dahil sa panalo ay muling nakaahon ang Pilipinas sa International Volleyball Confederation (FIVB) women’s world rankings matapos na umakyat muli ito sa no. 65 place mula sa masaklap na 76th place matapos ang karagdagang 7.83 puntos na nakamit kasunod ng apat na sunod na pagkabigo kontra Kazakhstan, China, Hong Kong at Iran.

“Masakit din sa amin na hindi maganda na bumaba sa ranking natin pero para sa amin at para sa mga players ginawa naman ang lahat para ma-maintain o mas mapaganda ang ranking natin,” paliwanag ni Esteban.

“Hopefully kung magtuloy-tuloy itong mga batang players na ma-expose internationally at magandang program ng PNVF na makasali sa mga gaitong malalaking tournament, siguro tataas at gaganda din ranking ng Philippines sa volleyball.”

(Gerard Arce)