Wagner, terrorist group na rin

Nakatakdang ideklara ng United Kingdom (UK) government ang Russian mercenary group na Wagner bilang terorista.

Sa ulat, inihahanda na ng UK government ang draft order na kikilala sa mga ari-arian ng grupo bilang terrorist property na dapat bawiin.

Nakasaad din sa draft order na ilegal at labag sa batas na maging miyembro o supporter ng nasabing grupo.

“Wagner was violent and destructive – a military tool of Vladimir Putin’s Russia. They are terrorists, plain and simple – and this proscription order makes that clear in UK law,” ani pa ni UK Home Secretary Suella Braverman.

Sinabi ni Braverman na itinalaga ni Putin ang Wagner sa Ukraine noong nakaraang taon para sakupin ang huli.