US pananagutin NoKor ‘pag sinuplayan ng armas ang Russia

Nagbanta ang Amerika sa North Korea na mananagot ito sa anumang armas na isusuplay nito sa Russia para gamitin sa giyera kontra Ukraine.

Binalaan ni US national adviser Jake Sullivan si North Korea leader Kim Jong Un na magkakaproblema ang kanilang bansa kapag napatunayan nilang tinutukuran nito ang Russia para mapabagsak ang Ukraine.

“Providing weapons to Russia is not going to reflect well on North Korea and they will pay a price for this in the international community,” diin ni Sullivan.

Samantala, tahimik lang ang Russia sa pahayag ng US na plano ni Kim namagtungo sa Russia ngayong buwan para makipag-usap kay President Vladimir Putin tungkol sa pagsusuplay nito ng armas sa huli.

“We have continued to squeeze Russia’s defense industrial base and Moscow is now looking to whatever source they can find for goods like ammunition. We will continue to call on North Korea to abide by its public commitments not to supply weapons to Russia that will end up killing Ukrainians,” giit ni Sullivan.

Noong Lunes napaulat na determinado si Kim na makipag-alyansa kay Putin at isasagawa niya ang pakikipagpulong dito sa susunod na linggo agad.

Samantala, tumanggi naman si Kremlin spokesman Dmitry Peskov na kumpirmahin ito at iginiit na “There’s nothing to say.”