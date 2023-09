Sobrang bait, ‘di madamot sa mga nagpa-picture: Piolo na-sight sa Barcelona

Galing kami sa Barcelona, Spain at nakaka-feel good ang tsika ng friend naming si Mars Sagun, ha!

Na-sight daw kasi sa Barcelona si Piolo. Nagpunta raw ang Kapamilya actor sa isang restaurant na maraming Pinoy na nagtatrabaho.

Siyempre, pinagkaguluhan, maraming nagpa-picture kay Piolo.

Sabi raw ng mga nakakita kay Piolo, bilib sila sa aktor dahil very accommodating ito. Mabait at hindi raw madamot ang aktor sa mga nagpapa-picture at palagi pang nakangiti.

Puring-puri nga siya ni Mars. Nanghinayang nga ang friend namin dahil noong Wednesday na nagpunta si Piolo sa restaurant na ‘yon at pinagkaguluhan ng mga Pinoy ay nasa Madrid naman kami.

Sey ko nga kay Mars, mabaiit talaga si Piolo at mapagbigay sa fans na gustong magpa-picture.

Kahit naman sa Los Angeles, California, pinupuri rin si Piolo dahil hindi siya nagsusuplado sa fans.

So nice!

Malayo nga si Piolo sa isang sikat na aktor na nang magpunta sa L.A. ay puro reklamo na lang ang narinig namin sa fans.

Sabi pa ng isang kakilala namin, “Naku nagpa-picture ako, ni ayaw tanggalin ang mask. Kaya after, dinelete ko na lang ang picture namin kasi hindi ko naman maipo-post at naka-mask siya.”

Well dapat matuto ang aktor na ito kay Piolo na magaling makisama sa fans.

No wonder at sikat pa rin hanggang ngayon si Piolo, ha!

‘Yun na!