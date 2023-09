Pwedeng lumangoy?

Isa sa inienganyo natin ay kumilos at gumalaw. Hindi sapat ang pang araw araw na gawain, kung hindi makuha na makapagehersisyo kahit mga 15 hanggang 30 minutos. Mas maganda pa kung talagang makuhang makapag ehersisyo ng maayos at makapag sports pa. Isa na dito ang swimming at naitanong sa atin ng isang may edad na nananakit ang tuhod, kung pwede pa sya mag sports tulad ng paglangoy dahil mukhang ito ang hindi nagbibiigay ng pananakit sa kanyang tuhod.

Ang pagkilos at paggalaw natin ay napakahalaga upang mapalakas ang ating muscles at tumibay ang ating mga buto. Sa bawat hakbang na ginagawa natin ay nagstimulate ng maayos na bone formation. Gumaganda din ang abilidad natin sa ating pangaraw araw na trabaho. Nagkakaroon ng pagkakataon na maisaayos ang ating timbang. Napapaganda ang takbo ng ating utak pati na ang ating alaala o memory, at nababawasan ang posibilidad o risk na magkasakit. Mas tumataas pa ang benepisyo kung makakapag ehersisyo.

Kung swimming o paglangoy naman ang pipiliin, maliban sa mag nabanggit, napapaganda nya ang lambot ng katawan o flexibility, naaayos din ang coordination, balanse, at tindig o posture. Dahil isa itong napakarelaksing at tahimik na ehersisyo, nakakabawas at gaan ng stress. Isa din naparaan mapalamig ang katawan, lalo na sa mainit na panahon. Kung lalangoy pa sa dagat, mas nababawasan ang pamamaga o inflammation ng katawan dahil sa dami ng bitamina at mineral na nakikita sa tubig dagat, pati immune system gumaganda pati na ang libido. Maliban sa mag nabanggit, napapahimbing din ng tulog at maaaring ma cleanse pa ang aura natin. Idagdag pa na dahil mataas ang density ng tubig sa dagat kaysa tabang, mas mararamdaman ang taas ng buoyant force pataas kaya mas magaan ang pakiramdam. Mayroong natural high at parang libreng libre ang pakiramdam.

Napakaganda ng maidudulot ng paglangoy, yun lang sana ay sa tamang lugar, sa swimming pool man, o sa ilog, huwag lang sa kanal, at lalong lalo na huwag sa tubig baha. Hindi tayo nakakasiguro dito at sa dumi ng tubig baha, hindi malayong mas magkasakit pa tayo, may sugat man o wala. Lalo na sa panahong ito na sunod sunod ang mga bagyo, kung minsan nakakaenganyo maglaro sa ulan. Sige na para maramdaman na parang bata muli, ngunit huwag na huwag lumangoy sa baha. Kung sa kasamaang palad na kinailangan tahakin ito, magpatingin agad sa doktor, lalo na kung may mga nararamdamang kakaiba o sintomas.

Hanggang sa susunod na Huwebes! Stay Healthy! Stay safe! Remain vigilant!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists. Siya ay matatagpuan sa De los Santos Medical Center. Speaker sa iba’t ibang talakayan (medical man at iba pa, dito at internasyonal). Isang personalidad sa pelikula, telebisyon, radio (mapapakinggan sa Kapitbahay tuwing huwebes 1pm at Health Watch tuwing ikatlong linggo ng buwan 9am sa DZEC1062) at Doc Rylan Facebook Live tuwing linggo ng 11am. Sundan sa twitter@rylanflores, gamitin ang hashtag na #docquestion at Facebook sa Doc Rylan para sa mga komentaryo at katanungan.