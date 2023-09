Oliver Dimakiling nasilat sa korona ng Open Blitz

SUMALO sa top spot si Pinoy IM Oliver Dimakiling matapos kalusin si GM Farrukh Amonatov ng Taijikistan sa ninth at final round ng Chess Knowledge 2nd Open Blitz Tournament na ginanap sa Raffles World Academy, United Arab Emirates (UAE) kahapon.

Kasalo ni Dimakiling sa tuktok si GM Viorel Iordachescu ng Moldova tangan ang tig-walong puntos subalit matapos idaan sa tiebreak points ay lumanding sa second place ang Pinoy at nagkampeon ang huli sa event na may nine rounds Swiss System at ipinatupad ang 3 minutes plus two seconds increment per move.

Kumapit si Dimakiling sa liderato nang pagpagin nito si GM Alexander Zubarev ng Ukraine sa eighth at penultimate round bago pinayuko ang top seeded rival sa nasabing torneo sa last game.

Nagwagi rin sa last round ang ibang Pinoy bet na sina AGM Rowelyn Acedo at AFM Ibrahim Mamantuc subalit kinapos sila para makasampa sa top 10.

Nabigo naman sina Nelman Lagutin at Reggie Mel Santiago na kumapit sa top 5 matapos nilang matalo sa kanilang huling laban.

Nakalikom ng tig-anim na puntos sina Lagutin (11th), Acedo (12th), Santiago (15th) at Mamantuc (18th).

(Elech Dawa)