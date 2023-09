Mona Alawi binigyan ng mamahaling kotse ni Ivana

Ang bongga talaga ni Ivana Alawi sa kapatod na si Mona, ha!

Pinakita ni Ivana na sobrang generous talaga siya, at walang katulad, lalo na kapag sa mga mahal niya sa buhay.

Na pagkatapos nga niyang i-prank sa kanyang vlog ang kapatid, ibinigay na ni Ivana ang susi ng isang mamahaling sasakyan na bagong-bago.

“Sobrang deserve talaga niya. She’s studying hard. Nilalabanan niya ang sakit niya. I love you!” sabi ni Ivana kay Mona.

Hindi nga maawat-awat ang pag-iyak ni Mona nang malaman niyang para sa kanya ang brand new car na `yon.

“May ribbon sa harap! Sobra naman!” sabi ni Mona na iyak pa rin nang iyak.

“I’m so grateful sa inyo. I love uuu! Thank u so much ate!” sabi pa ni Mona.

“Naiyak ako sa tuwa na may kotse na ang anak ko,” sabi ng nanay ni Ivana.

“Thank you. Sobra-sobra. Parang hindi ko alam kung paano tanggapin. Ewan ko, hindi ko alam kung ano ang ginawa ko para ma-deserve you guys… it’s too much!” sabi pa ulit ni Mona.

“Sobra-sobra na! Gusto mo ipag-drive kita sa taping?” tanong ni Mona kay Ivana.

Anyway, mababasa nga ang mga papuri kay Mona, na sobrang bait nga raw. (Dondon Sermino)