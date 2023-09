Mga rice retailer kasado sa price cap

Nangako ang Grains Retailers Confederation of the Philippines (GRECON), ang pinakamalaking grupo ng mga rice retailer sa bansa, na susunod sa price ceiling sa bigas basta’t pansamantala lamang ito.

Sa Executive Order No. (EO) 39, itinakda ang P41 hanggang P45 kada kilong price ceiling sa bigas, na epektibo na simula nitong September 5.

Saad ni GRECON national president James Magbanua, ikinagulat man ng mga retailer ang EO na inilabas ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., susundin nila ang utos bilang responsableng mamamayan.

“The national government assured assistance to our retailers so negative reaction was lessened, but I have yet to talk to all (regional leaders),” lahad ni Magbanua sa isang panayam sa radyo.

“I have a meeting on Thursday in the Luzon area, (with) the president of all different regions, to explain to them why we must not shy away from the challenge and that we need to comply with the EO, but this should be temporary,” dagdag pa niya.

Sabi pa ni Magbanua, nabili ng mga retailer ang well-milled rice sa halagang P50 kada kilo habang P45 kada kilo naman para sa regular milled rice.

Nakasaad sa EO na ang well-milled rice ay dapat ibenta lamang sa maximum price na P45 habang sa regular milled rice ay P41.

Dahil sa price cap, malulugi aniya sila ng mula P5,000 hanggang P7,500 kada araw kaya naman welcome sa kanila ang ipinangakong P15,000 ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development para sa mga maaapektuhang retailer. Mayroon aniyang mahigit 65,000 miyembrong retailer nationwide ang GRECON.

Samantala, sinabi rin ng GRECON president na hindi silang mga retailer ang may kagagawan ng hoarding at profiteering sa bigas dahil binibili lang nila ang kanilang produkto, at P2 hanggang P4 kada kilo lamang ang patong nila rito. (Issa Santiago)