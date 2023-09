Mercito Gesta kokontrahin estilo ng kalabang Mexican

MAPAPASABAK sa matinding sapakan si Mercito “No Mercy” Gesta laban kay undefeated hard-hitting Mexican boxer William “Camaron” Zepeda sa 12-round bout sa darating na Setyembre 17 (oras sa Pilipinas) sa The Commerce Casino and Hotel sa Los Angeles, California.

Masusubok ang katatagan ni Gesta (34-3-3, 17KOs) laban kay Zepeda (28-0, 24KOs), na isa sa mga itinuturing na lightweight contender sa kasalukuyan at nakaupo bilang top contender sa WBA title ni undisputed lightweight titlist Devin “The Dream” Haney.

Nauna nqng inamin ng 35-anyos na San Diego, California-based Pinoy boxer na minsan na niyang napag-aralan ang estilo ng unbeaten Mexican boxer, kaya kampante itong makakakuha ng upset win.

Nakuha ni Gesta ang tatlo sa limang nagdaang laban kabilang ang back-to-back na panalo at una ngayong taon, matapos ang mga tagumpay kina Robert Manzanarez, Joel Diaz, Jr. at dating world champion Joseph “Jojo” Diaz.

Technical draw naman ang resulta ng laban nito kay Carlos Morales, habng nakalasap ng 9th round knockout na pagkatalo kay Juan Antonio Rodriguez.

Nakatakda sanang isabak si Gesta kontra kay Ryan “KingRy” Garcia ng Golden Boy Promotions, subalit mas kinagat ng grupo ng huli ang pakikipagharap kay Gervonta “Tank” Davis na nauwi sa 7th round knockout loss nitong Abrill 22 sa T-Mobile Arena sa Las Vegas, Nevada.

Nahigitan ng 35-anyos na tubong Mandaue City, Cebu ang dating WBA featherweight at IBF super featherweight titlist sa bisa ng 10-round split decision matapos ibigay sa Filipino boxer nina Alejandro Rochin at Pat Russel ang 99-91 at 98-92 iskor, ayon sa pagkakasunod, habang nailista ang 93-97 galing kay Pam Hayashida pabor kay Diaz.

Sa kabilang banda, itinuturing namang susunod na big-time boxer ang dating WBA Continental Americas 135-lb titlist na umaasang makakatapat si undisputed lightweight kingpin Haney (30-0, 15KOs) na kasalukyang no. 1 contender sa WBA, no.4 sa WBC, no. 6 sa WBO at no. 7 da IBF.

(Gerard Arce)