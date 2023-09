Lantad ang boobey: Anne Curtis dyosa pa rin, pinasabog ang IG

Nangabog na naman ang reyna ng Instagram na si Anne Curtis.

Kaloka lang talaga, at mahirap talagang pantayan, na sa loob lang ng halos trenta minutos, libo-libo na agad ang komento, at like, ha!

Eh kasi naman, super paandar si Anne sa latest IG post niya, na may kinalaman sa Gucci.

“Iconic runway piece in time for the opening of the new @gucci house in Manila,” sabi ni Anne.

At ano ba ang look ni Anne? Well, naka-black skirt, with matching black guantes din.

Pero ang top, mala-bra na lang, at lantad talaga ang kanyang alindog.

Wow, silip na silip nga ang kabuuan ng kanyang boobelya, ha! At ang korona na lang talaga ang halos natakpan.

At bonggang-bongga rin kasi ang emote ni Anne, na para kang inaakit talaga, na lutang na lutang ang kanyang kagandahan.

Wala talagang tatalo sa pagiging dyosa ni Anne.

Sabi nga ni Chie Filomeno, na kilala ring mahilig maglantad na alindog, ‘Goddess’ talaga si Anne.

Nag-iisa nga raw si Anne at walang katulad, hirit ng iba.

“Goo girlfriend naman!” ang sigaw ni Shaina Magdayao.

At kaloka naman, na nakiusap si Angelica Panganiban na, “Tigil mo na to kambal. Ayoko na mainggit!”

“Queen” naman ang sigaw ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle Dee kay Anne.

At sabi nga ng marami, “You are definitely Asia’s Most Stylish!”

Heto pa ang ibang chika ng mga kapwa artista, netizen:

“Love this photoshoot, sis!! You are a goddess!”

“The hottest!”

“Grabe!”

“Its givingggggg!”

“Babe!!! On fire!!”

“Hayssssss grabeeeee.”

“Here we go! Super ganda. Uwi na tayo!”

“Finish na ang laban.”

“The hottest!”

Anyway, ‘yun nga, pinausok, pinasabog ni Anne ang social media, at dahil `yon sa nakababaliw na look niya, na nagmumura talaga ang kanyang boobey, ha!