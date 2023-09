Kris ipinakita na mukha ni Baby Hailee Lucca

May pa-face reveal na si Kris Bernal sa baby girl nila ng mister na si Perry Choi.

Proud na pinasilip ng mag-asawa ang cute na mukha ng kanilang baby girl na si Hailee Lucca via social media.

Sa latest vlog ni Kris, pinakita rin niya ang behind-the-scenes ng photoshoot ng kanilang baby girl.

Kinuwento rin ng aktres na sumailalim siya sa cesarean section para maipanganak niya si Hailee noong August 15.

Bilang first time parents, member na raw sila ni Perry ng #TeamNoSleep dahil round-the-clock daw ang pag-aalaga nilang mag-asawa sa kanilang newborn.

Sey pa ni Kris na siya ang nagpapa-breastfeed at si Perry naman ang bahala magpa-burp sa anak.

Napili raw nila ang name na Hailee Lucca dahil ang Hailee ay galing sa word na Hallelujah that means “Praise the Lord.” At ang Lucca naman ay galing sa name ng NBA player na si Luka Doncic na pinaglihian ni Kris.