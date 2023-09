Kinakabahan kay Luka Dončić: Gerald nag-selos, ‘di na isasama sa basketball game si Julia

Nakakaliw ang latest vlog ni Gerald Anderson sa kanyang YouTube channel kasama ang mga kaibigang sina Rayver Cruz, Edgar Allan Guzman, Jairus Aquino, at Rodjun Cruz.

Usapang basketball habang nag-iinuman sila sa isang bar ang mapapanood sa vlog. Nagse-celebrate sila sa pagkapanalo ng Gilas Pilipinas against China sa FIBA Basketball World Cup noong Sabado.

Nanood sila mismo sa SM MOA Arena kaya ramdam na ramdam ng viewers ng video ‘yung happiness ng magkakaibigan.

Gaya ng mga kababayan natin, proud na proud din sila sa naipanalong game ng Philippine team.

Chika pa ng boyfriend ni Julia Barretto, na-inspire raw siya na muling maglaro ng basketball after watching the game. Nagbitaw na kasi ng salita ang aktor na quit na muna siya sa paglalaro, pero bigla niya itong binawi.

Sa dulo ng video ay sinabi ni Gerald na sana ang Team Slovania naman ang susunod na makalaban ng Gilas pero pag nanood daw siya ng game na iyon ay wala na siyang plus one. Hindi raw niya isasama ang kasintahang si Julia dahil nandoon sa game si Luka Dončić, sabay tawa.

Na-threaten kaya si Gerald kay Luka? Or baka hindi na siya pansinin ng nobya pag nakaharap na nito ang nasabing basketball superstar.

Si Luka ang guwapong basketball heartthrob ng Team Slovania na naglalaro rin sa Dallas Maverick ng National Basketball Association (NBA). Isa siya sa inaabangan ng girls na mahilig sa basketball dahil sa kanyang kaguwapuhan at galing kaya naman tinuturing siya na one of the greatest European players of all time.

Bongga!