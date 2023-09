Karla Estrada gradweyt na!

NADAGDAG sa listahan ng mga celebrity na pangarap makapagtapos ng pag-aaral ang aktres at host na si Karla Estrada.

Grumadweyt siya ng kursong Bachelor of Science in Office Administration sa Philippine Christian University (PCU).

Ipinost pa ng nanay ni Daniel Padilla ang larawan niya sa kanyang Instagram account na naka-toga at cap with matching caption na ‘”To GOD be the Glory. Develop a passion in Learning, You will never cease to grow.’

“Thank you ETEEAP (Expanded Tertiary Equivalency and Accreditation Program). Sa napakagandang pagkakataon na ito na maisakatuparan ang pangarap ng katulad ko at ng nakararami na makapag tapos ng kolehiyo.

Congratulations sa lahat ng aking mga nakasabayan sa pagtatapos sa kursong Bachelor of Science in Office Administration,” dagdag pa ng host ng Face 2 Face.

Noong Setyembre ng nakaraang taon nang ibahagi ni Karla sa kanyang mga follower na babalik siya sa pag-aaral kahit 47 anyos na siya.

Aniya pa, ‘Nothing is too late when you put your heart into it.’ ‘Kaya sa mga gusto pang magpatuloy ng pag-aaral sa kolehiyo at makakuha ng degree, hindi pa po huli ang lahat. Laban tayo para sa mas magandang kinabukasan!” ayon pa kay Karla.