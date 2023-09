Jose Altuve sinindihan ratsada ng Houston Astros

TIG-ISANG homer sa first three innings ang pinalipad ni Jose Altuve na nagsindi sa ratsada ng Houston Astros na nagresulta sa 14-1 win laban sa Texas Rangers nitong Martes.

Sumegunda ng dalawang long shot si Martin Maldonado, pinitik din ni slugger Yordan Alvarez ang 24th homer niya ngayong season para sa defending World Series champions, reecord na sa Glove Life Field sa Arlington, Texas ang six long balls ng Astros.

Wala raw maalala si Houston manager Dusty Baker kung may isang player nang kumana ng three homers sa first three innings ng laro, dalawa ang pinaglayag ni Altuve laban kay All-Star right-hander Nathan Eovaldi.

Sinalubong ni Altuve si Eovaldi ng leadoff homer bago tinapos ang outing ng pitcher sa isa pang drive tungo sa mga upuan sa left field sa 35th pitch habang may isang out sa second.

Lumipad ang pangatlo sa center field mula sa bato ni Dane Dunning.

(Vladi Eduarte)