Jhasmine Gayle Pascual binuhat Saint Benilde laban sa Mapua

Mga laro Biyernes: (Paco Arena)

10:00am — Enderun vs LPU

12:00nn — FEU vs CSB

BUMIDA sa opensa sina Zamantha Nolasco at Jhasmine Gayle Pascual upang akbayan ang College of Saint Benilde (CSB) Lady Blazers sa 25-16, 25-22, 25-20 panalo kontra Mapua University sa elimination round ng 2nd V-League Collegiate Challenge 2023 women’s division na nilaro sa Paco Arena sa Maynila kahapon.

Namuno sa opensa si Pascual na may tinikadang 14 points habang 13 ang kinana ni Nolasco upang panatilihing malinis ang kartada ng Taft-based squad CSB sa tatlong laro.

Solo sa No. 3 spot ng team standings ang Lady Blazers habang magkasalo sa tuktok ang Far Eastern University (FEU) Lady Tamaraws at University of the East (UE) Lady Red Warriors tangan ang larehong 5-0 records.

Bumakas din sina Michele Gamit at Jade Gentapa ng tig-anim na puntos para tulungan ang CSB na ipalasap sa Lady Cardinals ang pangatlong kabiguan sa apat na laro.

Namuno sa opensa para sa Mapua si Roxie Dela Cruz na nagtala ng 10 markers.

Inaasahang mapapalaban nang todo ang Lady Blazers sa susunod nilang laban dahil katapat nila ang Lady Tamaraws bukas ng alas-12 ng tanghali sa parehong lugar.

(Elech Dawa)