Imported Maiden Stakes Race bibira

NAKATAKDANG sumalang si Viva D’ Oro sa magaganap na 2023 Philracom “Imported Maiden Stakes Race” na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas sa darating na Linggo.

Makakatagisan ng bilis ni Viva D’ Oro ang apat na tigasing kabayo sa distansiyang 1,600 metrom

Rerendahan ni jockey Andreu Villegas si Viva D’ Oro, ang ibang ideneklara lalahok ay sina Drone Strike, Flywheel, Heavy Weight at Perfect Delight.

Nakalaan ang P1.2M guaranteed prize na ikakalat sa unang apat na kabayong tatawid sa meta kung saan hahamigin ng owner ng mananalong kabayo ang P720,000.

Kukubrahin ng second placer ang P270,000 habang P150,000 at P60,000 ang third at fourth, ayon sa pagkakasunod.

May ibubulsa naman na P60,000 ang breeder ng winning horse, samantalang P35,000 at P24,000 naman ang second at third. (Elech Dawa)