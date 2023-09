Immigration: Wala sa pokus o may hokus-pokus? (Part 2)

Sa bandang huli ng unang bahagi ng artikulong ito nalumabas nuong nakaraang linggo, inumpisahan kongilista ang ilan sa mga opinyon ng mga tao hinggil sapagpapatupad ng BI ng mga patakarang kontrahuman trafficking sa mga paliparan.

Ang una sa listahan ay ang tanong kung bakit tila mas masigasig tayo sa paghihigpit sa paglabas ng atingmga kababayan kaysa sa pagpasok ng mgadayuhang na may mga pakay na hindi kanais-nais. Nagpasaring pa ako na baka masarap ang pastillas na dala nila, na tumutukoy sa naging tanyag nakagawian ng pagkubli sa pera na pang-suhol bilangpastillas. Tinanong ko din kung bakit tila ang mganaho-hold sa immigration are puro mga ordinaryongmamamayan.

1. Nabanggit ng pamahalaan na wala dapat ipangambasa mga bagong regulasyon sapagka’t 95% ng mgakababayan nating babyahe ay hindi apektado nito. Palagay ko, maganda ang layunin nila para banggitin ito—nais nilang ipakita na kakauntilamang ang maapektuhan ng mga bagongregulasyon. Ang tanong ng mga mamamayan ay kung paano nila malalaman kung sila ay kabilangsa 95% o sa 5%. Sa totoo lang, kahit pa sabihin ng mga opisyal natin na ang mga bagong regulasyonay hindi maka-aapekto sa 99.9% ng mga paalis ng bansa, hindi pa rin maiibsan ang pangamba ng mga tao. Ang tila hindi nauunawaan ng mga nasapamahalaan ay hindi ito usapin ng numero, gaanoman kataas o kababa ang hindi tatamaan ng bagong patakaran. Ang mahalaga ay ang kaseguraduhan ng mga desisyon at aksyon ng mga immigration officers na makakaharap sa pag-alis.

Hindi dapat sapalaran ang mga desisyon at aksyonng gobyerno at mga opisyal nito. Dapat naayon sabatas at sa mga regulasyon. Dapat din maarinating maasahan at mahulaan o ma-predict ang magiging desisyon at aksyon. Halimbawa, inanunsyo ng pamahalaan na ang kinakailanganlamang na dokumentong iprisinta para makakuhang senior citizen card ay birth certificate nanagpapatunay ng edad ng naga-apply ay 60 o pataas at citizenship bilang Filipino. Kapag sinunodito, hindi maaring dagdag na hingin ang anumangkatibayan na ang tao ay naninirahan sa Pilipinas, sapagka’t wala naman ito sa kanilang anunsyo. Ang pasaporte ay isang dokumento na iginawadng estado sa tao bilang pagpapatunay ng karapatan nitong maka-byahe. Kung hindipapayagan ang isang taong may hawak nito nagamitin ito para sa layunin nito, para saan pa nganaman ang pasaporte?

2. Ang isang malaking isyu para sa mga tao ay kung ano ang pananagutan ng isang opisyal nanagdesisyon na hindi palabasin ng bansa ang isang mamamayan? Paano ang mga naginggastos? Sadya bang parang mga hari ang immigration officers na kung ano ang gusto o pakiramdam na lang nila? Sa totoo rin, maskibayaran pa nila ang halaga ng lahat ng gastos, paano ang halaga ng oras o panahon na hindi namababawi? Paano ang halaga ng stress namaidudulot ng magiging uri ng pagtatanong? Talaga bang walang kalaban-laban ang mgamamamayan?

Habang tumatagal ang talakayang ito, dumadami ang mga nagiging agam-agam. Subali’t mula umpisa, ang tanong ng ilan ay hindi ba responsibilidad ng pupuntahang bansa ang salain ang mga papasok sakanilang bansa kaysa ng aalisang bansa?