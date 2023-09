Ikinasa bantay-bigas sa Navotas

Iniutos kahapon ni Mayor John Rey Tiangco ang mahigpit na pagpapatupad ng rice price ceiling na ipinataw ng gobyerno sa mga pangunahing pamilihan sa Navotas City.

Ayon sa alkalde, noong Martes pa nag-iikot ang Business Permit and Licensing Office (BPLO) at City Agriculture Office (CAO) sa mga pribado at pampublikong pamilihan para tiyakin ang P41 hanggang P45 presyo ng bigas kada kilo.

Siniguro ni Tiangco na susundin ng mga mga nagtitinda ng bigas ang rice price ceiling na ipinatupad ng Department of Trade and Industry (DTI) at Department of Agriculture (DA) noong Lunes dahil maaaring kanselahin ang kanilang business permit o pagmultahin ang mga lalabag.

Mananagot din sa lokal na pamahalaan ang sinumang magtatago ng bigas sa mga warehouse na siyang dahilan ng pagtaas ng presyo nito sa merkado.

Sinabi ni Tiangco na sisiguraduhin niya na walang mang-aabusong negosyante sa kanilang lungsod para hindi sila maka-engkwentro ng problema sa kanilang negosyo. (Orly Barcala)