Heart hindi kinahihiya ang kaartehan

Iba pa rin talaga si Heart Evangelista, ha!

Imagine, siya lang naman ang kauna-unahang artista na inimbita para saksihan, pasyalan, dalawin ang Louis Vuitton Cebu.

Kaaliw nga si Heart na ‘binakya’ ang mga product na nasa harap niya. Na sinabi nga niya na pancit canton ‘yung isang hawak niya.

At siyempre, bongga rin ang binili ni Heart, ha!

At talagang bongga siya, dahil hatid sundo siya ng private plane, ha! Hindi niya kailangang magmadali para magpunta sa airport at makihalubilo sa mga pasahero.

“Tucked in bed. Grateful to everyone who helped me today… Happy I get to do what I love most.

“Always thought being maHeArte was something I would be ashamed of growing up… I didn’t think being different and celebrating ones authentic self would take me to places and meet amazing people.

“Thank you. Remember fashion is self expression. Your very own personalized armor.

“It isn’t just for the ‘gram’… or showing what you have… it’s celebrating yourself.

“For you and if by chance people love it? Then that’s cool you get to inspire even better,” sabi ni Heart.

Oh, kabog, ‘di ba? Aba, hindi mo nga dapat ikahiya ang pagiging ‘maarte’ mo lalo na kung pinakikinabangan mo ito, at nagbibigay tuwa, inspirasyon pa sa maraming tao, ‘di ba? (Dondon Sermino)