Fashion icon ng Davao bumida sa Inabel textile

Marami ang bumilib sa Fashion icon na si Mark Joseph Sayad dahil sa paggamit ng Inabel textile para makabuo ng isang maganda at unique na disenyo na kayang ipanlaban sa International fashion designs.

Dahil sa kanyang sense of passion at dedikasyon sa trabaho ay nakabuo ng mga gown at formal attire mula sa Inabel textile na habi mula pa sa Ilocos region weavery.

Kilala si Sayad na isang ‘grandeur of the famous St. Peter Metropolitan Cathedral’ na bumuo ng mga kasuotan na sumikat at hinangaan dahil sa angking talento.

Si Sayad ay isang Tausug na nakatira sa Davao City at kilala sa kanyang likha na naisuot ng mga naggagandahang babae na tulad ni Binibining Pilipinas Grand International 2016 Nicole Gordoves na nagsuot ng cobalt-blue, body-hugging silhouette with a cascading shoulder train.

Bumida rin sa San Pedro Cathedral ang kanyang mga collection na nagbigay ng halaga sa Roman Catholic iconography na gamit ang Inabel textile partikular na ang woven designs ni Magdalena Gamayo, isang 99-year-old Philippine Living Treasure at awardee ng 2012 Gawad sa Manlilikha ng Bayan mula sa Pinili, Ilocos Norte.

Nakilala ng National Commission for Culture and the Arts (NCCA) ang “Panaglaga Ti Lagda” (Weave Transcending Time) sa naganap na fashion show sa SMX Lanang sa Davao City kung saan tampok ang mga weave ni Gamayo na isinama sa daily and global fashion.

Ang fashion show ay ibinida sa naganap na 2022 Kadayawan Festival kung saan nais ng konseho ng Davao na makipag-ugnayan sa Norte para makabuo ng sining, partikular na sa mga kasuotan. (Vick Aquino)

