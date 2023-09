Dok palaban sa bardagulan kay Gwen Garcia

Naghahanap na ng venue ang isang doktora para gawin ang press conference laban kay Cebu Governor Gwendolyn Garcia.

Sa kanyang Facebook page, tinawag ng isang Rowena Burden ang atensyon ni “Manang Gwen Narcisa” dahil magpapa-schedule siya ng press conference sa social hall ng Cebu Capitol sa Set­yembre 30.

“We have to do the prescon in straight English because it will be livestreamed. Can I borrow the studio level AV equipment of your propaganda team??? I do not use filters ‘tho” ayon sa kanyang pinost.

Nauna rito ay isiniwalat ni Burden sa FB post noong Setyembre 3, 2023 na kinuha umano ng governor ang serbisyo ng isang laos na hunk actor.

Isisiwalat daw niya ito sa press conference pati na ang isyu kung bakit inabsuwelto ng Sandiganbayan ang governor sa maano­malyang pagbili ng Balili property sa Naga, Cebu.

Sinubukan na ng Abante na kunan ng panig si Governor Garcia hinggil sa isyu subalit ayaw patulan ng kampo ng gobernadora ang ibinabatong isyu sa huli.

Simula’t sapul daw ay hindi binigyan ng atensiyon ni Garcia ang isyung ipinaparatang sa kanya ng isang Rowena Burden lalo na ang pagbasa kahit ni isang salita sa mga pahayag nito laban sa gobernadora.