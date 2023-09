Carren, Raikko bagong AlDub ng ‘E.A.T.’

Nag-blush at halos hindi makapagtanong ang ‘E.A.T.’ Gen Z host na si Carren Eistrup habang ini-interview nito si Raikko Mateo na nag-guest sa noontime show ng TV5.

Mga dating child star ang guests ng TVJ, Legit Dabarkads noontime show sa segment nilang ‘Babala! Wag Kayong Ganuuun’ nitong Martes.

Natiyempo na si Carren ang makikipagkuwentuhan sa dating child actor ng Kapamilya hit serye na ‘Honesto’. Pero during interview ay nahalata nina Joey de Leon at Vic Sotto na parang hindi makapagbato ng tanong at hindi makatingin kay Raikko si Carren.

Napansin din nina Ryzza Mae Dizon at Ryan Agoncillo ang biglang pamumula ng mga pisngi ni Carren kaya naman hindi napigilan ng hosts na lalong tuksuhin ang huli sa guwapong actor.

Ang cute nilang tingnan together, huh! Bagay sila, sigaw ng viewers. Eh lalong pumogi si Raikko nang magbinata, ha!

Malay natin baka sina Carren at Raikko na ang next AlDub ng noontime show.

Pero bagets pa sila, eh. 14 lang si girl at 15 naman si boy. Maybe after a few years pa? (Ogie Narvaez Rodriguez)