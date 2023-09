Bulkang Kanlaon muling nagpakabog

Inalerto kahapon ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang mga residente at lokal na pamahalaan sa paligid ng Bulkang Kanlaon matapos na muli na namang tumaas ang mga aktibidad nito sa nakalipas na mga oras.

Ayon sa Phivolcs, nasa ilalim pa rin ng Alert Level 1 ang bulkan pero maaari itong itaas sa Alert Level 2 kung magpapatuloy ang pagpapakabog nito sa susunod pang mga araw.

Pinayuhan din ng ahensiya ang mga residente na iwasang pumasok sa apat na kilometrong Permanent Danger Zone (PDZ) dahil sa posibilidad pagsabog nito ng walang babala.

Hiniling din nito sa civil aviation na iwasan ang paglipad malapit sa bunganga ng bulkan para maiwasan ang potensiyal na panganib.

Sa isang advisory, abot sa 36 volcanic earthquake, kabilang ang 34 volcano-tectonic (VT) earthquake, ang naitala ng Kanlaon Volcano Network sa pagitan ng alas-singko nang madaling-araw noong Setyembre 4 hanggang alas-7:50 nang umaga kahapon.

Patuloy din ang pamamaga ng bunga­nga ng bulkan, ayon sa ulat.

“While monitoring parameters in the past months have been consistent with shallow hydrothermal activity driven by degassing of deeper magma, ongoing VT earthquake activity indicates that fracturing at deeper levels is occurring and may possibly lead to further unrest,” ayon pa sa advisory ng ahensiya.

