BBM nasungkit P1.2B investment sa Indonesia

Nakuha ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang $22 milyon o P1.2 bilyong pangakong investment matapos ang pakikipagpulong sa mga kompanya sa Indonesia para mapaigting ang partnership sa animal health, artificial intelligence (AI), at digital connectivity.

Nakausap ni Marcos ang mga top executive ng PT Vaksindo Satwa Nusan­tara, PT WIR Asia Tbk, at Pasifik Satelit Nusantara (PSN) noong Martes sa Jakarta sa sidelines ng kanyang partisipasyon sa 43rd Association of Southeast Asian Nations Summit and Related Summits.

Ayon sa Presidential Communications Office (PCO), nangako ang PT Vaksindo Satwa Nusantara na makipagtulungan sa kanilang local partner Univet Nutrition and Animal Healthcare Company (UNAHCO Inc.) Philippines, sa veterinary vaccines at magpupursige na maglagak ng $2 milyong investment ngayong taon. pinaplano nilang supla­yan ang Pilipinas ng avian influenza vaccine.

Ang PT WIR Asia Tbk. naman na isang Indonesian publicly listed company na siyang nagde-develop ng augmented reality technology na ginagamit sa virtual reality at artificial intelligence, ay nangakong maglagak ng puhunan na $20 milyon. Ito ang unang Metaverse company sa Indonesia, ayon sa PCO.

Nagbigay naman ng update ang PSN hinggil sa naging bunga ng memorandum of understanding na nilagdaan noong Setyembre ng nakaraang taon tungkol sa paglulunsad ng satellite sa Disyembre 2023 na layong mapaganda ang digital connecti­vity sa Pilipinas. (Prince Golez)