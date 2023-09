Austin Reaves, USA kumakatok sa 2023 FIBA World Cup crown

NAKAKANGILONG full court pressure ang inilatag ng Team USA kontra Italy sa quarterfinals match nila sa FIBA World Cup 2023 sa MOA Arena.

Resulta ay dambuhalang 100-63 win ng Americans para umusad sa semis.

Mas kokonti ang turnovers ng Azzurre (14-19) pero mas marami ang kinolektang puntos ng Americans (25-15) sa miscues.

Nagliyab din sa labas ng rainbow arc ang US, 17 for 36 kumpara sa 7/38 ng Italians.

Ibinuhos lahat ni Tyrese Haliburton ang 18 points niya mula sa 6 for 8 shooting sa long range. Naka-apat na tres si Mikal Bridges tungo sa game-high 24 points, may 7 rebounds, 2 steals at 1 block pa at may 12 markers si Austin Reaves.

Ibang klaseng Team USA ang minanduhan ni coach Steve Kerr kumpara sa huling laro sa second round nang masilat sa Lithuania 110-104.

Nawala sa hulog ang laro nina Simone Fontecchio, Giampaolo Ricci, Marco Spissu sa Italy.

Sa halfcourt pa lang, nambubulabog na ang Americans.

Mabilis ang rotation sa ‘D’, binarahan ang paint at isinara ang passing lanes.

Sa semis sa Biyernes, hihintayin ng US ang winner ng Germany-Latvia sa quarters pairing nila kagabi.

(Vladi Eduarte)