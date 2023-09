Anong mindset mo? Bebot nakaipon P237K sa isang taon!

LODI ang user na ito na kamakailan lang ay inulan ng “sana all” mula sa mga netizen dahil sa kanyang testimonya bilang certified iponaryo.

Siya ang negosyante na si Susan M. Ibinahagi niya ang kanyang naging ipon journey sa loob ng isang taon kung saan nakapag-impok siya ng P258,650 bills at P14,600 coins na kung susumahin ay papatak sa P237,250.

Hindi raw niya akalain na makakaipon siya ng ganito kalaki dahil sa kanyang mga habit. Aniya, “Another ipon challenge accomplished. Hindi ko akalain naka-ipon ako ng ganito, Spender po ako, sometimes saver din, budgetarian din minsan.”

Kita mula sa kanyang negosyo ang ginagamit ni Susan upang makapag-ipon.

Makikita sa mga uploaded photo na mayroon siyang iba’t ibang lalagyan gaya ng container, galon at garapon na nakahiwalay para sa mga barya at papel.

Isa sa mindset na mayroon si Susan kaya siya nakapag-ipon ay ang ideya na okay lang ang gumastos.

“Always on my mind na ok lang gumastos basta may itatabi ka, mindset ko rin po hindi lang ipon lahat, enjoy din pag may time, the best happened po sa life ko,”say pa niya.

Dagdag pa rito, nagkaroon din siya ng oportunidad na maipasyal o mai-tour ang lahat ng miyembro ng kanyang pamilya sa iba’t ibang lugar.

Hindi lang ipon dahil insured at secured na rin si Susan sapagkat mayroon din siyang long-term insurance, healthcare at mga investment na sobrang mahalaga lalo na’t sinubok na tayo ng nagdaang pandemya.

Saad pa niya, “With the help of my prayers, effort and sacrifices may mga naipundar na rin po ako, thanks God.”

Bukod dito, nagpapasalamat din si Susan sa mga nabasa niyang libro at mga napanood niyang video ng sikat na wealth coach na si Chinkee Tan.

Talaga namang thumbs up sa determinasyon at disiplina ang bebot na ito sa pag-iipon.

Ikaw, may ipon ka na ba? (Moises Caleon)