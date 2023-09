Angelica nagsumamo ng pelikula kay Direk Tonet

Bet na raw magbalik showbiz, o acting ni Angelica Panganiban.

Sa Instagram story niya ay ni-repost niya ang TikTok video na hango sa isa niyang pelikula.

Ang eksena, sinasabi niya na…

“Ang sakit-sakit nilang magsalita, ‘di ba? Akala mo kung sino sila kung makapanlait, eh.

“Magaling akong umarte. Mas magaling ako kesa kina Empress, kay Kim Chiu, kay Anne, kay Ryzza Mae Dizon, kay Xyriel. Kung kani-kanino pa!”

Yes, eksena nga lang `yon sa pelikula niya noon. Pero, ginamit niya ang post na `yon para iparamdam kay Direk Tonet Jadaone na handa na siyang umarte, humarap sa kamera ulit.

Aba, matagal-tagal na rin siyang walang pelikula, ha! Kaya naman siguro ay na-miss na rin niya ang umiyak, o magpatawa sa harap ng kamera.

At isa pa, medyo malaki na rin ang anak niya, at puwede na ring iwanan kahit papaano.

Kaya pakiusap niya kay Direk Tonet, “Penge po next project kahit mataba ako plz!”

Oh, bongga, ‘di ba? At least, wala namang sinabi si Angelica na iiwanan na niya ang showbiz noon, ha!

Sabi lang niya, magpapahinga muna siya para mag-focus sa sarili niya, at sa pagbuo ng pamilya.

At ngayong na-achive na niya `yon, aba, keri na nga niyang bumalik sa pag-arte. At yes, dahil magaling na artista si Angelica, may karapatan talaga siyang mabigyan uli ng mga acting project.

Bongga, ‘di ba? (Dondon Sermino)