Anak ni Dayanara biktima ng pagsabog ng pressure cooker

Dahil sa pressure cooker napahamak ang anak na lalaki ng Miss Universe 1993 na si Dayanara Torres.

Binalot ng takot at pag-aalala ang dating actress-TV host ng Philippine showbiz nang aksidenteng sumabog ang pressure cooker na nagdulot ng sunog sa ilang bahagi ng katawan ni Santiago o Santi maging sa kanyang pamangkin at kapatid.

Ibinahagi ni Dayanara sa kanyang Instagram ang ilang photos at video ng anak pati ng dalawa pang biktima habang nasa ospital ang mga ito.

“Santiago… No words can explain how much I admire you. Two Saturdays ago our family lived in a nightmare that today brings us closer to God!

“An accident involving a pressure cooker that exploded. My Santi of my life how strong you are, Lela ang my sister Bella with 1st and 2nd grade burns.

“A nightmare from which they are still recovering…”

Makikita sa video ang paggamot sa tiyan ng binatilyo na nakabenta habang nasa loob ng ospital.

Ipinakita rin ang benta sa braso ng pamangkin at kapatid ng Puerto Rican beauty queen.

Bagamat, isang bangungot ang pangyayari sa pamilya ni Dayanara, napuno ng kasiyahan, good vibes at moral support si Santi.

Mapapanood din ang taimtim na pagdarasal ni Santi, na ayon sa kanyang ina ay ginugol ang kanyang 14th birthday sa pagdarasal kay St. Lazarus bilang pasasalamat sa kanyang pangalawang buhay.

Aniya pa, “Santi you want to spend your birthday praying to St. Lazarus. He has filled us with more admiration… Happy birthday my Santi You are my hero, my champion, my teacher… I loveeee you forever…#Happy14th.”

Si Santi ay anak ng latin singer na si Marc Anthony, na naging ex ng latina singer-actress na si Jennifer Lopez.