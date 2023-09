Alex Eala laglag na sa W100 Ando Tennis

NABIGO si 2022 US Open Junior Women’s champion Alexandra “Alex” Eala na makausad sa quarterfinals matapos itong mabigo sa nakasagupa na fifth seed na si Kimberly Birrell ng Australia sa 6-4, 6-7 (5), 2-6 sa round of 16 ng W100 Ando Securities Open Tokyo 2023 sa Japan.

Kumawala kay Eala ang halos abot-kamay na panalo sa pagtatala sa 3-0 na bentahe sa ikalawang set bago na lamang ito nanghina dahil sa matinding pagkapagod na sinamantala ni Birell upang umahon at magawang agawin ang laro sa pagtulak sa tiebreaker.

Ang 25-anyos na si Birrell, na pang-111 ang ranking sa mundo at nakaabot na sa ikatlong round ng 2019 Australian Open, ay unti-unting sinamantala ang pagkuha sa puntos upang umusad sa singles competition ng torneo.

Ilang beses na naantala ang laban na unang naganap sa ikalawang set kung saan pantay ang iskor sa 4-4 at nasa service si Eala. Muling naputol ang laro matapos humingi ng medical check-up ang 25-anyos na Australian.

Nakatakda pa na sumabak si Eala sa doubles competition kasama si Japanese netter Natsumi Kawaguchi.

Makakaharap nila ang third seed na sina Natela Dzalamidze ng Georgia at Sofya Lansere ng Russia.

(Lito Oredo)