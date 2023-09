Agri, DTI binoldyak sa P12 na kamatis

Nanawagan si House Deputy Majority Leader at ACT-CIS Rep. Erwin Tulfo sa Department of Agriculture, partikular sa Bureau of Plant Industry (BPI) na bantayan ang presyo ng kamatis matapos umanong umabot ang halaga nito sa P12.50 bawat isa.

Ginawa ni Tulfo ang apela sa nakaraang pagdinig ng House Committee on Agriculture and Food kung saan tinatalakay ang naging labis na pagtaas ng presyo ng sibuyas sa huling bahagi ng 2022.

“Wala ho tayo rito ngayong araw na ito kung ginawa lang po ng mga ahensiya ng pamahalaan ang kanilang trabaho Mr. Chairman. Meron pong nagkulang dito at hindi ginawa ang trabaho nila for reasons na sila lang po makakasagot. Kaya tatanungin ko po sila, anong nangyari BPI, DTI (Department of Trade and Industry), DA (Department of Agriculture), bakit hinayaan mangyari itong pagsirit ng sibuyas?” sabi ni Tulfo.

Pagpapatuloy ng solon, “Pero bago ho ako magtatanong, BPI bantayan n’yo na ‘yong kamatis because the tomatoes right now ang isang piraso ay P12.50 sa Nepa Q Mart, parang awa n’yo na mas mahal pa sa sibuyas itong kamatis.”

Natukoy ng komite na hoarding at price manipulation ang na­ging sanhi ng labis na pagtaas ng sibuyas noong nakaraang taon.

Inakusahan ni Tulfo ang BPI na inutil sa hoarding ng sibuyas at iba pang gulay kaya tumataas ang presyo nito sa pamilihan. (Billy Begas)