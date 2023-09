3 lola, lolo chill sa walwalan

TALAGA namang age is just a number!

Pinatunayan ‘yan ng tatlong matatanda na ito sa TikTok na super chill na nakaupo sa inuman.

Pinost ito ng user na si Morning Mejia (@morningmejia24) sa kanyang account kalakip ang caption na, “Hanggang pagtanda walwalan pa rin.”

Mapapanood sa video ang dalawang lola at isang lolo na nakapaikot sa isang table na busy sa pagkukwentuhan habang may bote ng alak sa kanilang mesa.

“POV: Kung hindi kami magiging ganito ng mga barkada ko balang araw salamat na lang,” sabi pa sa video.

Mapapansin naman ang kalmadong mga tao sa paligid na may kaniya-kaniya ring ganap sa kanilang table.

Dinig din ang halakhak at chikahan ng magkakaibigan habang kinukuhanan ng video ang mga matatanda.

Humakot ang naturang video ng halos 573k views at libo-libong komento mula sa madlang pipol.

Gaya na lamang ni @dumpaccount1999, ani, “Feel ko ‘di na kami aabot ng ganito kasi bata palang patay na atay namin HAHAHA.”

“What if hindi barkada? what if date nila yan + 3rd wheel??” kwelang haka-haka ni @lol.

Biro naman ni @nanajaneandhayley, “Parang ganito kami ng HS friends ko sa future. Kaso Maintenance naman tini-take namin hahaha.”

“So cute! Hahaha kaninong mga lola at lola ‘to?” dagdag pa ng isa. (Moises Caleon)