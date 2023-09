14-anyos itinumba sa Quezon

Bumulagta ang isang 14-anyos na binatilyo nang taniman ito ng bala sa ulo ng isa sa dalawang hindi pa nakikilalang salarin sa Candelaria, Quezon noong Martes nang gabi.

Sa ulat ng Candelaria Police, itinapon ang bangkay ng biktimang si Alexander Yap Jr., ng Barangay Malabanban Sur ng nasabing bayan sa gilid ng national highway sa nabanggit din na lugar.

Ayon sa pulisya, may dalawang person of interest na sila sa krimen at isa rito ay kabarangay ng biktima.

Samantala, tinutukoy pa ng pulisya ang motibo ng krimen.

Wala rin umanong ideya ang pamilya ng biktima sa rason ng pagpaslang sa biktima.

Patuloy naman ang pagtugis sa mga suspek na tumakas matapos nilang mapatay ang binatilyo. (Ronilo Dagos)