Wala na raw dating sa mga negosyante! Rematch nina Manny Pacquiao, Floyd Mayweather, Jr. lalangawin

POSIBLENG wala nang dating sa mga business investor sina Manny “Pacman” Pacquiao at Floyd “Money” Mayweather, Jr. sakaling piliting maitulak pa ang kanilang rematch sa hinaharap matapos ang mahigit walong taong paghihintay sa minsang tinaguriang “Fight of the Century.”

Mahihirapan na umanong maibenta ang ‘MayPac2’ sa mga mamumuhunan dahil tila natabangan na ang mga tagahanga at nag-aabang sa rematch.

Ayon sa report na inilabas ng isang boxing website, maikukunsiderang mga boxing legend sina Mayweather at Pacquiao, subalit sadyang lipas na umano ang mga panahon sa mundo ng professional boxing.

Parehong sumasabak na lang din ang dalawa sa exhibition matches, kung saan naunang sinimulan ni Mayweather ang lumahok na lamang sa mga ganitong pakulo, habang napili namang ipagpatuloy ni Pacman ang pagpasok sa mundo ng politika na kinalauna’y tumigil rin pansamantala matapos hindi magtagumpay sa 2022 Presidential Elections.

Maaari rin umanong hindi ito kagatin ng mga bigating PPV na Showtime at FOX, dahil may posibilidad na hindi umano nito makuha ang inaasahang kita sa laban.

Minsang pinag-usapan ang exhibition bout ng nananatiling undefeated at retired American boxer sa nag-iisang eight-division world champion nitong taon, subalit tila hindi kinakagat ng mga negosyante at fans.

Matatandaang kumita ng mahigit sa $400 million sa gross revenue kasama ang ticket sales na mahigit sa $72 million at benta sa pay-per-view sa $4.6 million sa Amerika para wasakin ang mga naunang record sa pampalakasan.

Gayunman, nananatili pa rin namang nag-aabang ang maraming fans para sa rematch o exhibition match dahil sa hindi natagpuan ang naturang ‘closure’ sa naturang laban matapos na magtamo ng shoulder injury si Pacquiao sa naturang sapakan.

Nakasabak na sa Mayweather sa pitong exhibition bout, habang dalawang laban si Pacquiao kabilang ang kanyang retirement-fight kontra DK Yoo noong Disyembre 11, 2022.

(Gerard Arce)