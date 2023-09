Tsismis lang ‘yan – Cebu gov camp: Gwen Garcia dinawit sa scandal

Isang Rowena Burden ang nag-akusa kay Cebu Governor Gwen Garcia na nagbayad umano para sa sexual service ng isang laos na “hunky actor”.

Sa kanyang Facebook post noong September 3, 2023 na naging viral ngayon sa social media, binanggit dito ni Burden na si “Governor Gwendolyn F. Garcia, you are now being discussed not only here in Cebu but all over the Philippines and abroad as to your hiring the sexual service­s of a has been hunky actor”.

“I KNOW THAT YOU KNOW THAT I KNOW THAT THIS IS FAR FROM BEING THE MOST SCANDALOUS AND INAPPROPRIATE SEXUAL RELATIONS THAT YOU’VE HAD. I mean, you are the highest­-ranking Cebu Provincial executive,” diin pa sa post ng doktora.

“When you make sexual advances to somebody who is under your supervision and you carry on a torrid affair with this person that even crosses the seas to an island belonging to the pro­vince, this is HIGHLY INAPPROPRIATE IN A LOT OF ASPECTS AND IS, ACTUALLY, SOME SORT OF SEXUAL HARASSMENT SINCE YOU HAD SUPERVISORY POWER OVER THIS PERSON,” dugtong pa niya.

Sa hiwalay na post, hiniling ni Burden kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na huwag nang kampihan si Garcia dahil kung hindi ay babawiin niya ang suporta sa kasalukuyang administrasyon.

Nagbanta rin ito sa hiwalay na post na isisiwalat niya sa press conference sa Setyembre 30 kung bakit inabsuwelto ang governor ng Sandiganbayan sa pagbili ng maanomalyang Balili property sa Naga, Cebu.

Sinubukan ng Abante na kunan ng panig si Governor Garcia hinggil sa issue ngunit ayon sa kanyang kampo na mas minabuti ng gobernadora na hindi magkomento at patulan ang mga paratang sa kanya.

Simulat sapol daw ay hindi binigyan ng atensiyon ni Garcia ang isyung ipinaparatang sa kanya ng isang Rowena Burden lalo na ang pagbasa kahit ni isang salita sa mga pahayag nito laban sa Gobernadora.

Matatandaan na unang lumabas at naging mainit na kritiko ni Garcia si Burden na isang doktora sa Cebu sa kasagsagan ng pandemya kung saan tinituligsa ni Burden ang mga polisiyang ipinapatupad ng gobernadora laban sa COVID-19 pandemic. (Prince Golez)