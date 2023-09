Sonnet Forty Three bida sa 1st leg ‘Juvenile Race’

NAPAHIRAPAN sa unahan si Sonnet Forty Three pero nagawa pa rin nitong angkinin ang korona sa 2023 Philracom “1st Leg Juvenile Stakes Race” na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Linggo ng hapon.

Kumuha agad ng unahan si Sonnet Forty Three paglabas ng aparato at sinundan naman siya nina Ghost, Artsev at Mommy’s Love.

Sa kalagitnaan ng karera ay nakaungos ng kalahating kabayo si Ghost kay Sonnet Forty Three at nasa likuran nila sina Artsev at Mommy’s Love.

Dahil sa matinding bakbakan sa unahan ay lumayo sina Ghost at Sonnet Forty Three ng may limang kabayo sa kanilang mga katunggali.

Pagsungaw ng rekta ay magkapanabayan pa rin sina Ghost at Sonnet Forty Three pero umabante nang bahagya ang winning horse sa huling 150 metro ng karera.

Subalit napahirapan pa rin si Sonnet Forty Three dahil ayaw bumigay ni Ghost hanggang sa pagtawid sa meta.

Nagwagi si Sonnet forty three ng may kalahating kabayong agwat sa pumangalawang si Ghost.

Sinakyan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Patty Ramos Dilema, inirehistro ni Sonnet Forty Three ang tiyempong 1:26.6 minuto sa 1,400-meter race.

(Elech Dawa)